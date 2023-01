Cilic sagt für Australian Open ab

Der Kroate Marin Cilic hat seine Teilnahme an den Tennis-Australian-Open verletzt abgesagt.

„Ich bin am Boden zerstört, dass ich dieses Jahr nicht bei den Australian Open spielen kann, aber die Gesundheit kommt zuerst“, twitterte der 34-Jährige am Mittwoch. Der Weltranglisten-18. plagte sich zuletzt mit Knieproblemen. Er hatte 2018 im Melbourne-Finale gegen Roger Federer verloren, 2014 holte er bei den US Open seinen bisher einzigen Grand-Slam-Titel.

Nach dieser Absage ist auch Cilic‘ Teilnahme am Davis-Cup-Duell der Qualifikationsrunde am 4. und 5. Februar mit Österreich in Rijeka fraglich. In der vergangenen Woche hatte er wegen seiner Beschwerden in Pune in Indien nicht zu seinem Viertelfinale antreten können.

(APA)/Bild: Imago