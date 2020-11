Kroate Vida spielt trotz positivem Test – ohne es zu wissen

via

via Sky Sport Austria

Das positive Testergebnis kam kurz nach Mitternacht – und war ein Schock für Domagoj Vida.

Der Kapitän der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft hatte beim Länderspiel in Istanbul gegen die Türkei (3:3) ohne sein Wissen mit COVID-19 gespielt. Das gab der kroatische Verband bekannt.

Bei der eigentlichen Testreihe für die Begegnung sei der Besiktas-Profi noch negativ gewesen. Die neuerliche Testung sei am Mittwochmorgen vor dem Spiel mit Blick auf die Nations-League-Partie am Samstag in Stockholm gegen Schweden durchgeführt worden. Dabei war neben Vida auch ein Stabmitglied positiv.

Vida begibt sich in Istanbul in Isolation

Der 31 Jahre alte Abwehrspieler wurde gegen die Türkei wie zuvor abgesprochen zur Halbzeit ausgewechselt. Er begab sich in Istanbul in Isolation. Der Rest des Trosses soll wie geplant nach Schweden reisen; mit Ausnahme des positiven Helfers, der keinen Kontakt zur Mannschaft gehabt haben soll.

(SID)

Beitragsbild: Getty Images