Kroatien gibt vorläufigen EM-Kader bekannt

Der WM-Zweite Kroatien startet mit den Leistungsträgern Luka Modric und Ivan Perisic in die Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft. Nationaltrainer Zlatko Dalic nominierte am Montag die Spieler von Real Madrid und Inter Mailand wie 32 andere Akteure in sein vorläufiges Aufgebot. Vom Besten, das Kroatien zu bieten habe, so Dalic, fehle derzeit nur der rekonvaleszente Filip Uremovic.

Uremovic von Rubin Kasan steht aktuell wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung. “Ich hoffe, er erholt sich”, sagte der Teamchef. Bis zum 1. Juni wolle er die endgültige Liste der Spieler für die EURO veröffentlichen. Kroatien spielt bei der EM in Gruppe D gegen England, Schottland und Tschechien.

Bild: Imago