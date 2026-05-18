Kroatien mit drei Ex-Salzburgern zur WM

Angeführt von Altstar Luka Modric und drei Ex-Salzburgern fährt Kroatien zur Fußball-WM 2026.

Neben dem 40 Jahre alten Kapitän befinden sich auch Duje Caleta-Car, Luka Sucic (beide heute bei Real Sociedad) und Marin Pongracic (AC Florenz) im 26-köpfigen Aufgebot des WM-Dritten von 2022, das am Montag veröffentlicht wurde. Die ehemalige Rapid-Leihgabe Dion Beljo wird die WM wohl verpassen: Trotz beeindruckender 38 Treffer in 47 Spielen für Dinamo Zagreb steht der Stürmer lediglich auf Abruf bereit – ebenso wie Ex-LASK-Spieler Ivan Smolcic.

Kroatien trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in der Gruppe L zum Auftakt am 17. Juni auf England. Anschließend folgen für das Team von Nationaltrainer Zlatko Dalic die Duelle mit Panama (24. Juni) und Ghana (27. Juni).

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(SID/Red.) / Foto: IMAGO