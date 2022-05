Kroatien muss gegen ÖFB-Team auf Topspieler verzichten

Inter-Profi Ivan Perisic wird die Nations-League-Spiele der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Österreich, Frankreich und Dänemark im Juni versäumen.

Wie Kroatiens Fußballverband am Dienstag mitteilte, laboriert der Vize-Kapitän an einer Wadenverletzung, die ihn einen Monat außer Gefecht setzt. Dies habe eine MRI-Untersuchung ergeben. Perisic hatte sich die Verletzung im letzten Saisonspiel der Mailänder gegen Sampdoria am Sonntag zugezogen.

Österreich um Neo-Teamchef Ralf Rangnick trifft am 3. Juni in Osijek auf Kroatien.