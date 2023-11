Kroatien nach wichtigem Auswärtssieg voll auf EM-Kurs

Kroatien ist dem Fußball-EM-Ticket für die Endrunde 2024 in Deutschland einen weiteren Schritt näher gekommen.

Die Truppe von Teamchef Zlatko Dalic setzte sich am Samstag in Riga gegen Lettland verdient mit 2:0 durch und liegt damit vor der letzten Runde in der Qualifikationsgruppe D zwei Punkte vor Wales auf Rang zwei. Die Waliser brachten sich mit einem 1:1-Remis in Armenien um eine bessere Ausgangslage. Die Kroaten haben auch noch eine Chance auf den Gruppensieg.

Dafür müsste zum Abschluss ein Heimsieg gegen Armenien her und eine gleichzeitige Niederlage des bereits für die EM qualifizierten Tabellenführers Türkei in Wales. Die Waliser wiederum müssen selbst gewinnen und auf einen kroatischen Umfaller hoffen, um doch noch den Sprung auf einen Top-Zwei-Platz schaffen zu können.

Majer leitet Kroatien-Sieg früh ein

In Riga stellten die Kroaten früh die Weichen für den Sieg, und das vor allem dank des überragenden Lovro Majer. Der 25-jährige Mittelfeldakteur des VfL Wolfsburg traf in der siebten Minute nach Ivanusec-Vorarbeit und bereitete den zweiten Treffer von Andrej Kramaric (16.) vor. Nach dem Seitenwechsel wäre noch ein deutlich höherer Auswärtssieg möglich gewesen.

Die Waliser mussten in Jerewan nach einem frühen Treffer von Lucas Zelarayan (5.) einen Fehlstart wegstecken, mehr als der Ausgleich durch ein Eigentor von Nair Tiknizyan (45.+2) gelang allerdings nicht. Der wäre auch nicht gerecht gewesen, waren doch die Armenier näher am Siegtreffer dran.

(APA).

Beitragsbild: Imago.