Kroatien vs. Marokko: Euphorisches WM-Wiedersehen nach 24 Tagen

Zweites WM-Duell mit gänzlich anderen Vorzeichen: Innerhalb von 24 Tagen treffen Marokko und Kroatien zum zweiten Mal im Rahmen der WM in Katar aufeinander. Auf das erste Endrundenspiel sollten jeweils historische Erfolge und eine landesweite Euphorie folgen, ehe das Wiedersehen nun das für beide Länder denkwürdige Turnier beschließt.

Als sich beide Teams am 23. November in al-Chaur gegenüberstanden, hätte wohl niemand mit einem Wiedersehen im Spiel um Platz drei gerechnet. Im Gegenteil: Kroatien musste nach dem eher unerwarteten Auftakt-0:0 bis zuletzt um die K.O.-Phase zittern, Marokko sollte erst mit dem darauffolgenden 2:0-Sieg gegen Belgien ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale gelingen.

Tatsächlich blieben beim torlosen Remis zum WM-Auftakt Chancen durch Nikola Vlasic und Luka Modric sowie Achraf Hakimi die besten Szenen – ganz im Unterschied zu den späteren Highlights: Das Team von Coach Zlatko Dalic zeigte gleich zweimal im Elfmeterschießen starke Nerven und brachte in Person von Goalie Dominik Livakovic gegnerische Schützen zum Verzweifeln. Gegen den Mitfavoriten Brasilien überzeugte der Vizeweltmeister von 2018 außerdem mit einem starken Comeback, als Bruno Petkovic sein Team in der Verlängerung zurück ins Spiel holte.

Auch Marokko konnte sich auf dem Weg zum historischen WM-Meilenstein auf sein starkes Kollektiv und einen souveränen Rückhalt verlassen. Bis zum Halbfinal-Out gegen Frankreich blieb ein Eigentor der einzige Gegentreffer der Defensive um Sevilla-Torhüter Bono. Dessen Vereinskollege Youssef En-Nesyri warf im Viertelfinale zudem Portugal aus dem Turnier – der zweite Aufstieg gegen einen iberischen Kontrahenten nach dem Elfer-Krimi gegen Spanien.

Zwar platzte der Titeltraum beider Länder durch das jeweilige Aus im Halbfinale, trotzdem steht das Spiel um den dritten Platz im Zeichen besonderer Bestmarken: Marokko ist bereits jetzt Afrikas bester WM-Starter der Geschichte, durch einen dritten Platz wären die „Löwen vom Atlas“ erst das zweite Team auf dem WM-Podest, das nicht aus Europa oder Südamerika stammt. Bislang gelang dies nur den USA bei der Erstaustragung 1930.

WM-Dritter als gutes Omen fürs Finale?

Kroatien könnte indes bei der sechsten WM-Teilnahme als unabhängiger Staat zum bereits dritten Mal im WM-Spitzentrio landen: Diesen Erfolg erreichte man nicht nur als Finalist 2018, sondern auch bei der Premiere 1998 als die Niederlande im kleinen Finale bezwungen wurden.

Die Neuauflage eines Gruppenduells gab es im Übrigen bereits vor vier Jahren: Belgien bezwang England damals mit 2:0 – und gewann nach dem 1:0-Erfolg in der Gruppenphase zweimal innerhalb von nur 16 Tagen gegen die „Three Lions“.

In Hinblick auf das „große“ Finale zwischen Argentinien und Frankreich kommt dem Duell um den dritten Platz eine besondere statistische Bedeutung zu: Bei den letzten sieben Turnieren ging der dritte Rang gleich sechsmal an den Halbfinal-Gegner des späteren Weltmeisters.

