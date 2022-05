via

Red-Bull-Salzburg-Profi Luka Sucic wird am 3. Juni in der Fußball-Nations-League in Osijek nicht für Kroatien gegen Österreich spielen.

Der 19-jährige Mittelfeldmann ist zwar für das A-Aufgebot nominiert, bestreitet aber zunächst mit dem U21-Team die EM-Quali-Spiele in Norwegen (3. Juni) und Estland (8. Juni), ehe er zu Luka Modric und Co. nachrückt. Sucic brachte es bisher auf ein A-Länderspiel.

