Kroatien zittert sich in NL zu Heimsieg gegen Schotten

Kroatiens Fußball-Nationalteam hat sich in der Nations League zum zweiten Sieg gezittert. Luka Modric und Co. bezwangen die weiter punktelosen Schotten am Samstagabend in Zagreb mit 2:1 (1:1), wobei den Gästen der späte Ausgleich nach VAR-Studium verwehrt blieb.

Schottland ging durch Ryan Christie (33.) in Führung, diese sollte aber nicht lange währen. Igor Matanovic (36.) traf keine vier Minuten später zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit verstärkten die Kroaten den Druck.

Der ehemalige Salzburger Luka Sucic traf per Fernschuss sehenswert, der Treffer zählte aber aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels nicht. Andrej Kramaric (70.) staubte schließlich zum 2:1 ab, nachdem der schottische Torhüter Craig Gordon einmal mehr pariert hatte. Schottlands verzweifelte Schlussoffensive verlief erfolglos, auch, weil ein Tor von Che Adams in der 95. Minute aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte.

Österreichs Ex-Teamchef Franco Foda holte mit Kosovo in Litauen einen 2:1-Sieg. Die Kosovaren mit LASK-Profi Valon Berisha reihen sich in ihrer Gruppe der Liga C aktuell auf Rang zwei hinter Rumänien ein.

