Kroatiens Teamchef Dalic zeigt „Riesenrespekt“ vor ÖFB-Team

Kroatiens Fußball-Teamchef Zlatko Dalic hat vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag (20.45 Uhr) im Happel-Stadion vor den Qualitäten der österreichischen Auswahl gewarnt. „Ich habe Riesenrespekt vor ihnen. Sie haben in Osijek gezeigt, dass sie gut spielen können, deshalb müssen wir hellwach sein, eine gute Leistung abliefern und alles geben“, erklärte der 55-Jährige am Samstag auf der Abschluss-Pressekonferenz in Wien.

Es gelte, die richtigen Lehren aus dem 0:3 gegen das ÖFB-Team zu ziehen, forderte Dalic. „Wir wollen einiges gutmachen. Im ersten Spiel haben wir Tore aus Kontern und Halb-Kontern bekommen. Jetzt müssen wir kompakter und aggressiver sein und auch auf Ballbesitz spielen.“

Der Niederlage gegen Österreich im Juni ließen die Kroaten zwei Siege gegen Dänemark sowie einen Sieg und ein Unentschieden gegen Frankreich folgen. Daher liegt der Vizeweltmeister vor der letzten Runde auf Gruppenplatz eins und wäre mit drei Punkten im Prater im Final Four um den Nations-League-Titel. „Das ist eine riesige Chance für uns. Wir haben es selbst in der Hand und wollen uns nicht auf Frankreich verlassen“, sagte Dalic mit Blick auf das Heimspiel der einen Zähler zurückliegenden Dänen gegen die Franzosen.

Der Coach verfolgt gegen das ÖFB-Team nach eigenen Angaben mehrere Ziele. „Wir wollen ein gutes Ergebnis schaffen, aber auch ein paar neue Spieler ausprobieren“, meinte Dalic. Sein Team absolviert vor der WM in Katar nur noch ein Testspiel gegen Saudi-Arabien.

Vor der Endrunde ist der Optimismus der kroatischen Fans aufgrund der jüngsten Nations-League-Erfolge groß – nicht unbedingt zur Freude von Dalic. „Wir wollen die Euphorie bremsen und bodenständig bleiben. Euphorie bringt uns nichts Gutes.“

Große Vorfreude bei gebürtigem Linzer Kovacic

Einen besonderen Stellenwert hat die Partie für den in Linz geborenen Chelsea-Profi Mateo Kovacic. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen, habe bis zu meinem 13. Lebensjahr hier gelebt, meine Familie ist hier“, erzählte der Mittelfeldspieler, der Revanche für die Pleite in Osijek nehmen will. „Diese Niederlage haben wir nicht erwartet, aber danach haben wir Charakter gezeigt und sehr gut gespielt“, betonte Kovacic.

