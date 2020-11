Krönt Dominic Thiem sein erfolgreiches Tennis-Jahr? Alle Spiele der Nitto ATP Finals 2020 in London live & exklusiv bei Sky!

Sky zeigt alle Einzelspiele sowie alle Doppelbegegnungen der Nitto ATP Finals 2020 live & exklusiv

Ab Sonntag überträgt Sky die Nitto ATP Finals täglich ab 13:00 Uhr live, das Einzel-Finale am Sonntag, 22.11. ab 19:00 Uhr

Die Tennis-Elite in London! Neben Dominic Thiem gehen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev sowie Diego Schwartzman an den Start

Zum Abschluss der ATP Saison dürfen sich Sportfans bei Sky auf ein absolutes Tennis-Highlight mit den acht besten Spielern des Jahres freuen! Ab Sonntag trifft sich die Tennis-Elite in London zu den ATP Finals 2020. Sky Seher verpassen dabei kein einziges Match. Neben allen Spielen von Dominic Thiem zeigt Sky auch alle weiteren Einzelspiele sowie alle Doppelbegegnungen der ATP Finals 2020 live & exklusiv.

Nach überstandener Verletzung greift Österreichs Ausnahmespieler Dominic Thiem in der Londoner O2 Arena an. Im letzten Jahr begeisterte der Niederösterreicher mit Siegen gegen Roger Federer und Novak Djokovic. Am Ende musste er sich Stefanos Tsitsipas in einem umkämpften Finale nach drei Sätzen geschlagen geben. Nach einem außergewöhnlichem Tennisjahr mit dem Finale bei den Australian Open und seinem ersten Grand Slam bei den US-Open zählt der Österreicher in diesem Jahr zu den Topfavoriten. Neben der Nummer 3 der Welt gehen die Superstars Novak Djokovic, Rafael Nadal sowie Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas an den Start. Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev sowie Diego Schwartzman komplettieren die elitäre Teilnehmerliste.

Die Nitto ATP Finals 2020 in London live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 15.11.: 1. Tag in London ab 13:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 15.11.: 1. Tag in London ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Montag, 16.11.: 2. Tag in London ab 13:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Montag, 16.11.: 2. Tag in London ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Dienstag, 17.11.: 3. Tag in London ab 13:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Dienstag, 17.11.: 3. Tag in London ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 18.11.: 4. Tag in London ab 13:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 18.11.: 4. Tag in London ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Donnerstag, 19.11.: 5. Tag in London ab 13:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Donnerstag, 19.11.: 5. Tag in London ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Freitag, 20.11.: 6. Tag in London ab 13:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Freitag, 20.11.: 6. Tag in London ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Samstag, 21.11.: Doppel-Halbfinale 1 ab 13:00 Uhr live auf Sky Sport 2

Samstag, 21.11.: Einzel-Halbfinale 1 ab 15:00 Uhr live auf Sky Sport 2

Samstag, 21.11.: Doppel-Halbfinale 2 ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 21.11.: Einzel-Halbfinale 2 ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 22.11.: Doppel-Finale ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 22.11.: Einzel-Finale ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Beitragsbild: Getty Images