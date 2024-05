Throwback: Die Bayern-Historie gegen Real Madrid

Für Thomas Tuchel und den FC Bayern München geht es am Mittwoch (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame die Spiele der Champions League mit dem Sky X-Traumpass) um die letzte Chance, eine titellose Saison noch abzuwenden.

Nach dem 2:2-Hinspiel-Remis gastiert ÖFB-Legionär Konrad Laimer mit seinen Münchnern bei Real Madrid um den Einzug ins Finale der Champions League im geschichtsträchtigen Wembley Stadion. Doch gerade die jüngste Statistik spricht nicht unbedingt für die Bayern: Die vergangenen drei K.o.-Duelle in der Champions League gingen allesamt an das weiße Ballett.

Der Weg ins „Finale Dahoam“

Das bisher letzte Weiterkommen gegen Real in der Königsklasse bejubelte der FC Bayern im Jahr 2012: Das Hinspiel konnte man in der heimischen Allianz Arena mit 2:1 für sich entscheiden, doch das Rückspiel startete so gar nicht nach dem Geschmack der Bayern: Bereits in Minute sechs bekam David Alaba den Ball im eigenen Strafraum an die Stützhand, was nach damaliger Regelauslegung noch Strafstoß und Gelbe Karte bedeutete. Cristiano Ronaldo brachte Real Madrid so in Führung und legte nach nur wenigen Minuten das 2:0 nach. Arjen Robben besorgte das 1:2 aus Sicht der Bayern und brachte sein Team somit in die Verlängerung, die im Elfmeterschießen mündete.

Nachdem sowohl Cristiano Ronaldo und Kaka auf Seiten der Madrilenen als auch Toni Kroos und Philipp Lahm für die Münchner ihre Elfmeter nicht verwerten konnten, trat Sergio Ramos an den Punkt und sorgte mit seinem Schuss weiter über das Tor von Manuel Neuer für eine unvergessliche Szene. Den finalen Elfmeter verwandelte Bastian Schweinsteiger gegen Iker Casillas souverän und brachte seinen FC Bayern damit ins „Finale Dahoam“. Bitterer Beigeschmack: Die Gelbe Karte für David Alaba in der sechsten Minute sperrte ihn für das Finale. Erst in der Saison 2014/15 trat die Regel in Kraft, dass die Gelben Karten zum Start des Halbfinales gelöscht werden sodass kein Spieler gelbgesperrt für ein Finale ausfällt.

Das Finale nahm gegen den FC Chelsea einen weniger positiven Verlauf. Didier Drogba glich kurz vor Spielende per Kopf aus, das Spiel ging ebenfalls in die Entscheidung vom Punkt, wo Schweinsteiger diesmal vergab und Drogba den Blues den Titel bescherte.

Der Fehlschuss von Ramos und Schweinsteigers Elfmeter gegen Real im Video:

Die darauffolgende Durststrecke

Im Jahr 2014 begegneten sich die Teams erneut im Halbfinale der Champions League. Real Madrid hatte wenig Mühe und setzte sich mit einem aggregierten Ergebnis von 5:0 durch und zog damit ins Endspiel gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid ein. Real konnte auch dieses für sich entscheiden und sich in Lissabon zum Champion krönen.

Das nächste Aufeinandertreffen gab es dann im April 2017 im Viertelfinale der Königsklasse: Der FC Bayern München verlor das Heimspiel mit 1:2, konnte den Rückstand auswärts allerdings wettmachen und eine Verlängerung erzwingen. In dieser spielte ein gewisser Cristiano Ronaldo aber groß auf und entschied die Partie zugunsten Reals (4:2 n.V.). Auch in dieser Saison holte Real Madrid den Champions League Titel, mit einem späteren Finalsieg gegen Juventus Turin (4:1).

Das bis dato letzte K.o.-Duell zwischen dem FC Bayern und Real Madrid gab es 2018. Im Hinspiel verloren die Bayern zu Hause erneut mit 1:2. Im Rückspiel reichte Real ein 2:2 für den Finaleinzug. Gegen Liverpool holte man sich erneut den Titel in der europäischen Königsklasse.

Ausgeglichene Gesamtbilanz

Insgesamt trafen der FC Bayern München und Real Madrid in der Champions League sowie dem Vorgänger-Bewerb, dem Europapokal der Landesmeister, 27 Mal aufeinander. Die Bilanz zwischen den beiden europäischen Giganten ist dabei ziemlich ausgeglichen: 12 Mal gewann der FC Bayern, 4 Mal trennte man sich in einem Remis und 11 Mal gingen die Königlichen als Sieger vom Platz. Auch die Torstatistik aus jenen Duellen ist ausgeglichen: 44:44.

Bild: Imago