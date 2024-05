Vingegaard einen Monat nach Sturz zurück auf dem Rad

Gut einen Monat nach seinem schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt, bei dem er sich ein Schlüsselbein, mehrere Rippen und einen Finger brach und dazu seine Lunge punktierte, ist der dänische Radfahrer Jonas Vingegaard aufs Rad zurückgekehrt und hat seine erste Trainingseinheit absolviert. Ob der Titelverteidiger bei der am 29. Juni startenden Tour de France antreten kann, ist aber noch offen.

„Natürlich hoffe ich, bei der Tour starten zu können. Wir wissen noch nicht genau, wie meine Form sein wird und wie die Erholung weiter verläuft, aber ich werde alles dafür geben, eine gute Form zu haben“, sagte der 27-Jährige am Dienstag in einer von seinem Team Visma verbreiteten Videobotschaft. „Es fühlt sich gut an und wird jeden Tag besser. Ich muss mich aber noch von ein paar Dingen erholen.“

Die Situation erinnert ein wenig an die seines großen Rivalen Tadej Pogacar im vergangenen Jahr. Der Slowene hatte sich beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich Ende April das Kahnbein gebrochen und konnte danach mehrere Wochen nur auf dem Rollentrainer trainieren. In der Schlusswoche der Tour ging Pogacar dann die Kraft aus, und Vingegaard entschied das Rennen für sich.

