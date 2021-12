Lafnitz bestätigt: Kröpfl wechselt zu Hartberg

Mario Kröpfl verlässt den SV Lafnitz und schleißt sich dem TSV Hartberg an. Das bestätigt der steirische Zweitligist am Montagmorgen auf Twitter. Der Transfer hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet.

Der 31-Jährige verlässt den Zweitligisten somit nach sechs Jahren. Für Lafnitz erzielte er in 253 Spielen 100 Tore. Es ist nicht der erste Anlauf von Kröpfl in der Bundesliga, seinen bisher letzten Auftritt in der höchsten Spielklasse hatte er mit dem WAC in der Saison 2012/13. 2015 nahm ihn dann Lafnitz unter Vertrag. Mit den Steirern schaffte er 2018 den Aufstieg in die 2. Liga.

Bild: GEPA