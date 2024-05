Kroos beendet Karriere nach EM

„Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, sehr, sehr lange drüber nachgedacht und bin jetzt in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen, die lautet, dass diese Saison, diese wunderbare Saison, die zehnte Saison mit Real, auch meine letzte Saison mit Real ist. Und wer mir in den letzten Jahren aufmerksam gelauscht hat, dem ist das eine oder andere Mal der Satz untergekommen, dass für mich nur infrage kommt, meine Karriere zu beenden bei Real Madrid. Und wer jetzt eins plus eins zusammenzählen kann, der weiß hiermit auch, dass meine letzte Saison bei Real auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real, Schluss mit Fußball. Sich sehr lange darüber Gedanken zu machen, das merke ich gerade, ist deutlich einfacher, als es auszusprechen. Wenn man selbst was sagt und hier sitzt, und dann Gänsehaut hat, dann soll es wohl besonders sein. Und wenn man, so wie ich mit sechs Jahren angefangen hat Fußball zu spielen und das dann bis 34 einigermaßen hinbekommt, dann ist das vor allem, wenn der Fußball immer im Mittelpunkt stand, einfach eine sehr, sehr folgenschwere Entscheidung und deswegen geht die nicht ganz so leicht über die Lippen heute. Aber sie ist getroffen und ich kann jetzt dieses Gefühl nachvollziehen, auf der einen Seite sehr happy und auf der anderen Seite sehr traurig zu sein.“