Kroos fehlt Real Madrid wohl länger

Real Madrid muss zum Auftakt der spanischen Fußball-Liga am 14. August bei Deportivo Alaves wohl auf den deutschen Mittelfeldspieler Toni Kroos verzichten. Der Weltmeister von 2014 leide an einer Schambeinentzündung, teilte der Rekordmeister am Dienstag mit. Wie lange der Teamkollege von David Alaba pausieren muss, wurde offiziell zwar nicht bekanntgegeben.

Spanische Fachmedien wie “AS” und “Marca” betonten aber, bei einer Schambeinentzündung handle es sich oft um eine langwierige Angelegenheit. Kroos werde möglicherweise mindestens bis Ende September zuschauen müssen.

(APA)

