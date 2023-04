KTM-Pilot Walkner mit starkem Comeback nach Verletzungspause

Motorrad-Pilot Matthias Walkner ist beim Auftakt der Sonora Rallye im Norden Mexikos ein gelungenes Comeback nach längerer Verletzungspause gelungen.

Der 36-jährige Salzburger belegte am Dienstag auf der ersten Etappe der dritten Station der Rally-Raid-WM über 335 km (170 km Sonderprüfung) als bester KTM-Fahrer den vierten Platz. Zu Jahresbeginn hatte sich Walkner bei der Rallye Dakar bei einem Sprung in einen Gegenhang insbesondere den Rücken malträtiert.

In Mexiko fühlte sich Walkner auf der steinigen Strecke sofort wieder wohl. „Es war ein cooles Gefühl, wieder ein Rennen zu fahren. Ich konnte meinen Rhythmus recht schnell finden und alles fühlte sich gut an auf dem Motorrad“, sagte der Dakar-Sieger von 2018. Er sei nach der „kniffligen“ Etappe sehr zufrieden mit seinem Fahrstil. „Es war eine recht kurze Etappe, aber sie war superschnell und hat sehr viel Spaß gemacht“, ergänzte Walkner. Die Sonora Rallye durch die Sonora-Wüste endet am Freitag nach 2.278 Kilometern, davon 1.203 als Wertungsprüfung.

(APA)/Bild: Imago