Einer der drei am Samstag bei einem Lawinenabgang in Salzburg getöteten Skitourengeher ist der 19-jährige Motocross-WM-Fahrer Rene Hofer. Sein Rennstall KTM bestätigte am Sonntag das Ableben des Oberösterreichers und drückte den Angehörigen sein tiefstes Mitgefühl aus. Hofer hatte im Oktober in Italien als erster Österreicher seit über 30 Jahren einen WM-Lauf in einer der beiden Hauptklassen gewonnen und galt nicht erst seit damals als vielversprechendes Talent.

(APA)

Artikelbild: GEPA