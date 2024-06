KTM Tech3 präsentiert Kracher-Duo für 2025

Die MotoGP-Mannschaft von KTM hat sich für die nächste Saison neu aufgestellt. Wie das Unternehmen aus Oberösterreich am Donnerstag mitteilte, verpflichtete es mit dem Italiener Enea Bastianini und dem Spanier Maverick Vinales zwei absolute Hochkaräter für das Tech3-Team.

In der WM-Wertung ist Bastianini aktuell Vierter und Vinales Sechster. Schon bekannt war, dass Supertalent Pedro Acosta in das KTM-Werksteam aufrückt, wo er 2025 neben Brad Binder fahren wird.

🚨 BREAKING 🚨@Bestia23 and Maverick Viñales will join @Tech3Racing next season 🤝#MotoGP2025 pic.twitter.com/sYp23YfUCV

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 13, 2024