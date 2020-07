Das zweite Formel-1-Rennen in Österreich in Folge erlebt ein prominentes Comeback. Robert Kubica wird am Freitag anstelle von Antonio Giovinazzi das erste freie Training für Alfa Romeo vor dem GP der Steiermark bestreiten. Der frühere Sauber, Renault und Williams-Pilot aus Polen hat schon in Barcelona getestet. Kubica startet heuer in der DTM.

(APA)

Artikelbild: Getty