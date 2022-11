Kühbauer kehrt nach Hütteldorf zurück

Der LASK auf Platz 3 in der Tabelle und mit breiter Brust, nach dem 4:1 gegen den WAC, gehen motiviert in das Spiel gegen den SK Rapid. In dieser Saison hatte man das Gefühl, wenn die Linzer in Rückstand geraten ist ein Sieg fast unmöglich. Nun zeigt die Mannschaft von Kühbauer, diese Phase ist vorbei. Heute kehrt der Ex-Rapid-Trainer nach Hütteldorf zurück, womöglich darf er wieder jubeln, wie damals im Oktober 2021, als er noch als Rapid-Trainer den LASK besiegt.