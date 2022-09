via

via Sky Sport Austria

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer war nach dem 1:1-Remis seiner Mannschaft bei Aufsteiger Austria Lustenau sehr unzufrieden. Am Sky-Mikro sparte der 51-Järhige nicht mit Kritik an seiner Mannschaft. „Es ist ausschließlich an unserer Leistung gelegen“, resümierte Kühbauer im Interview nach der Partie.