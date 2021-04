Kühbauer: Ljubicic “garantiert nicht der einzige Spieler, der wechseln wird”

Der SK Rapid Wien will gegen WSG Tirol (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) den zweiten Sieg in Folge gegen die Sechsplatzierten einholen. Das Gastspiel in Tirol ist gleichzeitig der Auftakt der “Abschiedstournee” von Kapitän Dejan Ljubicic. Anders als der künftige Köln-Profi fehlt Doppeltorschütze Yusuf Demir in der Startelf.

“Ich bin happy, dass er bei uns spielt. Aber irgendwann muss diese Sache ruhen”, möchte der SCR-Coach die Personalie vor dem heutigen Match nicht weiter kommentieren.

3714 Yusuf Demir Position Angriff Verein SK Rapid Wien

Von Ljubicic erwartet er wiederum nochmals vollen Einsatz: “Ich erwarte – Dejan Ljubicic ist garantiert nicht der einzige Spieler, der wechseln wird – dass er wie bei vielen anderen auch, dass alles für den Klub tut. Und davon gehe ich auch aus.”