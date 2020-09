Kühbauer: Ljubicic “ist der logische Kapitän für mich”

via

Nach dem erfolgreichen Start in der Champions-League-Qualifikation bei Lokomotiva Zagreb (1:0) und im Cup gegen den Regionalligisten St. Johann (5:0) will Rapid auch das dritte Pflichtspiel der Saison gewinnen. Die Grün-Weißen empfangen am Freitagabend die Admira zum Fußball-Bundesliga-Auftaktmatch.

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer hat vor dem Match die Saisonziele seiner Mannschaft angesprochen: “Wir haben das Ziel, dass wir eine gute Saison spielen.” Trotzdem schob Kühbauer dem FC Red Bull Salzburg die Favoritenrolle in die Schuhe: “Salzburg hat eine Top-Mannschaft, das heißt nicht, dass wir nicht träumen wollen.”

Den ein oder anderen Neuzugang würde der Coach der Hütteldorfer trotzdem begrüßen. “Wir haben einen wichtigen Spieler verloren und bis heute keinen Spieler dazubekommen”, sagte er. Nach dem Abgang von Stefan Schwab entstand bei Rapid derweil nicht nur ein Vakuum im Mittelfeld, sondern auch in der Kabine. Nun wurde in Form von Dejan Ljubicic ein neuer Kapitän ernannt. “Ljubicic hat im letzten Frühjahr einen unglaublichen Schritt gemacht und der logische Kapitän für mich”, meinte der Rapid-Trainer.