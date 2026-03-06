Kühbauer mit LASK gegen Ex-Klub WAC gefordert

Der WAC reist zu einem Lieblingsgegner, die jüngsten fünf Ligaspiele gegen den LASK wurden gewonnen. Beim 1:0 am 27. September war Dietmar Kühbauer noch auf der Bank der Wolfsberger.

LASK vs. Wolfsberger AC am Sonntag ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

Nun grübelt er als LASK-Coach darüber, was es braucht, um diese Negativserie zu beenden . Zudem gilt es ein Zwischentief durch drei sieglose Spiele nach acht Siegen in neun Partien zu überwinden, um an der Spitze dranzubleiben. „Ich hatte dort eine richtig schöne Zeit. Der WAC ist eine Mannschaft, die sehr guten Fußball spielt und motiviert ist. Wir wollen die Punkte machen, aber es wird keine leichte Aufgabe“, meinte Kühbauer.

Die zehntplatzierten Kärntner wollen ohne den gesperrten Cheick Diabate und den verletzten Donis Avdijaj, dafür wieder mit Alessandro Schöpf, gegen das laut Trainer Ismail Atalan „kadertechnisch stärkste Team der Liga“ noch „eineinhalb Punkte“ für die Qualigruppe mitnehmen. Die gute Bilanz gegen den drittplatzierten LASK könne vielleicht für Selbstbewusstsein sorgen. „Dadurch weiß man, dass man sie schlagen kann, ich bin aber kein Freund von Statistiken“, meinte Atalan.

(APA) / Bild: GEPA