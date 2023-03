via

via Sky Sport Austria

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer hat beim 2:2 gegen Hartberg die Energie seiner Mannschaft vermisst und meint im Sky-Interview: „Mit so einer Leistung wirst du in der Meistergruppe Probleme bekommen. Jeder Spieler muss sich an der eigenen Nase packen. Wir haben einen guten Grunddurchgang gespielt. Aber jetzt geht es um die wichtigen Punkte und da müssen wir besser auf dem Platz stehen.“

(Red.)