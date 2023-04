Kühbauer nach Cup-Aus: „Es tut weh, dass wir wegen eines Tausend-Gulden-Schusses ausscheiden“

Der LASK hat den Einzug ins ÖFB-Cup-Finale knapp verpasst. Die Linzer unterlagen am Donnerstagabend Sturm Graz im Semifinale mit 0:1. Die Reaktionen von Trainer Dietmar Kühbauer und Mittelfeldakteur Peter Michorl (via Orf):

„Die Mannschaftsleistung war sehr gut. Wir müssen in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Wir haben einen wirklich guten Fight abgeliefert. Es tut weh, dass wir wegen eines Tausend-Gulden-Schusses ausscheiden. Die sind derzeit anscheinend in Mode gegen uns. Eine Verlängerung wäre schöner gewesen, aber Fußball ist ein Ergebnissport. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen“, erklärte LASK-Coach Dietmar Kühbauer.

„Wir hätten aus unseren Chancen ein Tor machen müssen. Erste Halbzeit war es ein extrem attraktives Spiel, zweite Halbzeit war ausgeglichen – Sturm mit einer Einzelaktion zum 1:0. Wir haben unsere 3 gegen 1 Überzahl dann nicht gut ausgespielt, so geht man als Verlierer vom Platz“, sagte Michorl und schoss nach: „Ich glaube nicht, dass viele Mannschaften Sturm in der Liga so kontrollieren, wie wir. Ich denke nicht, dass wir uns so eine Niederlage verdient hätten.

(APA, Red.) / Bild: GEPA