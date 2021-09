Kühbauer nach EL-Auftaktniederlage: “Es tut natürlich weh”

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer haderte nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Genk mit dem Ergebnis, nicht aber mit der Leistung des Teams. Seiner Meinung nach wäre ein Remis gegen die Belgier berechtigt gewesen.

“Es tut natürlich weh, wenn du selber auf das 1:0 spielst und dann aber das 0:1 bekommst. Leider eine Situation, die nicht schön ist, aber so ist Fußball. Die Jungs haben sich definitiv ein X verdient. In der 2. Halbzeit war eine Mannschaft am Feld, wie sie ein Trainer gerne sieht. Wir waren in den Zweikämpfen drinnen, haben nach vorne gespielt. In internationalen Partien muss eben alles passen. Das war nicht der Fall”, so Kühbauer nach dem Spiel bei “Sky”.

Ähnlich sah es auch Innenverteidiger Leo Greiml: “Wir waren gut im Spiel drinnen, haben wenig zugelassen, sind durch Umschalter einige Male gefährlich vors Tor gekommen. In der 92. Minute haben wir noch einen Konter gehabt und im Gegenzug bekommst du das 0:1 und verlierst bitter. Sie haben halt die individuelle Klasse, dass sie dann durch einen schnellen Konter das 1:0 schießen und im Endeffekt stehen wir jetzt mit null Punkten da.”

Bild: GEPA