Kühbauer nach erster Saisonniederlage: „Haben sehr schlecht verteidigt“

Dietmar Kühbauer und der LASK mussten in der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga die erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegen die WSG Tirol verlor man zuhause mit 1:4. Als Hauptgrund für die Niederlage nennt der Trainer des LASK die schlechte Verteidigung: „Haben wirklich gut angefangen, das 1:0 gemacht, kriegen dann leider postwendend den Ausgleichstreffer. Hatten Möglichkeiten auf das 2:1, haben aber wirklich sehr schlecht verteidigt.“

Die Effizienz von Wattens beschreibt der 51-Jährige als „sehr gut“. Auch in der Halbzeit war Kühbauer noch positiv gestimmt: „Wenn wir einen Anschlusstreffer erzielen, kann das Spiel in eine andere Richtung gehen“. Nach dem Treffer zum 1:4 schien der LASK jedoch gebrochen: „Mit dem 4:1 haben wir dann alles vermissen lassen, wir waren am Platz aber nicht mehr existent. So kann ich die Mannschaft nicht sehen“.