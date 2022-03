Kühbauer über CR7: „Er ist nicht mehr dieser Ronaldo, der er einmal war“

Ex-Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer und Sky-Experte Lothar Matthäus haben am Dienstag im Champions-League-Studio einige United-Spieler für ihren schwachen Auftritt beim CL-Aus gegen Atletico kritisiert.

Über Cristiano Ronaldo sagte Kühbauer: „Er ist nicht mehr diser Ronaldo, der er einmal war. Er geht nicht mehr so in die Box, wenn sie massiv verteidigt wird. Er bewegt sich sehr viel um den Sechzehner herum, was er früher nicht gemacht hat. Das ist auch dem Gegner geschuldet. Er weiß ganz genau, er will keine Schläge mehr einstecken.“

Kühbauer über Pogba: „Hat mir bei ManUtd nie richtig gefallen“

Sky-Experte Lothar Matthäus hat insbesondere der Auftritt von Jadon Sancho und dem eingewechselten Marcus Rashford nicht gefallen. „Vielleicht sind sie zu schnell groß geworden und nicht mehr hungrig“, sagte Matthäus. Auch an Paul Pogba ließ der Weltmeister von 1990 kein gutes Haar: „Er ist meinen Augen ein bisschen überschätzt. Er ist nicht der Unterschiedsspieler auf dem Niveau, wo sich Manchester United gerne sieht.“