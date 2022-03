Kühbauer über Stimmung im Old Trafford: Rapid-Fans „garantiert lauter“

Ex-Rapid-Spieler und Trainer Dietmar Kühbauer äußerte sich vor dem Champions League-Duell zwischen Manchester United und Atletico Madrid über die Stimmung im Old Trafford.

74.000 Zuschauer begleiten heute das Achtelfinal-Rückspiel im „Theatre of Dreams“. Kühbauer konnte sich selbst einen Eindruck von der Stimmung im Old Trafford verschaffen. Als Spieler traf er im Jahr 1996 in der CL-Gruppenphase mit dem SK Rapid auf ManUnited. „Wir haben dort zwar verloren, das Stadion war voll, aber es ist nicht so wie Dortmund, Schalke – in Österreich Rapid, ist garantiert lauter. Über die Türkei will ich gar nicht reden, da fliegt das Dach weg. Sie sind wirkliche Fans, aber es ist nicht so, dass sie permanent dran sind. Ich glaube, in Deutschland ist es das ein oder andere Mal weit lauter“, so Kühbauer über die Atmosphäre im Stadion.

Das legendäre Fußballstadion Old Trafford, soll wohl einer Modernisierung unterzogen werden. Jedoch stehe noch nicht fest, ob es gar abgerissen werden soll oder nur Umbaumaßnahmen geplant werden. „Das Stadion kannst du noch so groß machen, das wird immer voll sein. ManUnited ist Tradition pur“, so Kühbauer.

Rückblick: SK Rapid vs. Manchester United in der CL-Gruppenphase 1996