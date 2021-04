Kühbauer über Transfergespräche von Ljubicic: “Habe kein Problem damit”

via

via Sky Sport Austria

Dietmar Kühbauer äußerte sich vor der Partie gegen die WSG Tirol (ab 13.30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2/streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) u.a. über die Vertragsgespräche von Dejan Ljubicic in Italien sowie die Rolle von Yusuf Demir in der Mannschaft.

Yougster Yusuf Demir steht beim Heimspiel gegen die Tiroler einmal mehr nicht in der Startelf, SCR-Coach Kühbauer kommentierte diese Entscheidung folgendermaßen: “Er spielt heute nicht. Er kann durchaus in der nächsten Runde spielen.” Über den Auslandsaufenthalt von Kapitän Dejan Ljubicic sagte Kühbauer: “Es ist so, dass er sich mit einem Klub getroffen hat. Ich habe da kein Problem damit.”