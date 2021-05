Kühbauer über überraschende Startelf gegen Salzburg: “Ganz gleich wer da spielt”

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer hat mit seiner Startelf für das Auswärtsspiel gegen den FC Red Bull Salzburg überrascht. Kapitän Dejan Ljubicic rückt in die Innenverteidigung, der 20-Jährige Lion Schuster steht erst zum dritten Mal in seiner Profikarriere in der Startelf und im Angriff spielen Yusuf Demir und Koya Kitagawa von Beginn an. Ercan Kara sitzt angeschlagen vorerst nur auf der Ersatzbank.

“Grundsätzlich ist es ganz gleich wer da spielt, weil wir haben mit allen Varianten und Formationen gespielt und in Wahrheit war es auch so, dass wir als Verlierer vom Platz gegangen sind”, sagt der Rapid-Trainer vor dem Duell mit dem Tabellenführer.

Rapid muss das Spiel gewinnen, um die Titelentscheidung zumindest bis zum kommenden Sonntag zu vertagen.

