Kühbauer unzufrieden: “Keine Bereitschaft”

Nach der 0:2 Heimniederlage gegen Hartberg ist Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer alles andere als zufrieden mit der Leistung seines Vereins.

“Ich glaub, wie das Spiel schon begonnen hat, haben wir gemeint, das Spiel ist schon gewonnen. Und wie man gesehen hat, muss man Zweikämpfe annehmen, muss man einfach laufen, muss man dagegenhalten. Das hat Hartberg gemacht und bezeichnend das erste Tor, wo Hartberg dann wirklich drauf war und sich dann belohnt hat. Und ich denk mal, wenn man so eine Halbzeit spielt, muss man wirklich froh sein, dass man nur 1:0 hinten liegt, weil ich glaube, das war ja an Laufbereitschaft, an Arbeit gegen den Ball Null. Und auch mit dem Ball hat man sehr wenig Bereitschaft gezeigt.”

Grahovac vermutlich mit Nasenbeinbruch out

Rapid-Mittelfeldspieler Srdjan Grahovac musste schon in der ersten Hälfte nach einem Kopfballduell mit Hartbergs Tobias Kainz verletzt ausgewechselt werden. Blutüberströmt ging der Spieler in der 22. Minute zu Boden. Trainer Dietmar Kühbauer mit einer ersten Ferndiagnose: “Ich glaube, dass er sich das Nasenbein auch gebrochen hat. Es ist leider ein Pech, aber das hat heute auch zu unserem Spiel dazu gepasst.”