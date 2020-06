Kühbauer vor Sturm-Spiel: “Das ist wie Radfahren ohne Rad”

Der SK Rapid Wien trifft heute zuhause auf den SK Sturm Graz und kann mit einem Sieg punktemäßig mit den zweitplatzierten Wolfsbergern gleichziehen und die Grazer etwas abhängen. “Das ist uns schon bewusst, dass ein Sieg ein guter Schritt in die richtige Richtung wäre”, erklärt Rapid-Trainer Kühbauer vor dem Spiel.

“Jammern” über die aktuelle Verletztensituation bei den “Grün-Weiß” will Kühbauer nicht, der allerdings die fehlende tolle Atmosphäre im Allianz Stadion vermisst. “Das ist wie Radfahren ohne Rad. Wenn ich daran denke, was da heute los wäre…!”

Murg und Sonnleitner fallen einige Spiele aus

Rapid muss einige Spiele auf Thomas Murg und Mario Sonnleitner verzichten. Wie die Hütteldorfer am Sonntag kurz vor dem Anpfiff der Heimpartie gegen Sturm Graz (jetzt live auf Sky Sport Austria 1 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – ohne lange Vertragsbindung) vermeldeten, laboriert Murg an einer Innenbandverletzung im linken Knie, auch das Syndesmoseband im Sprunggelenk ist lädiert. Sonnleitner erlitt einen Muskelfasereinriss im Oberschenkel.

Beide könnten laut Club-Angaben bei einem optimalen Heilungsverlauf in dieser Saison noch zum Einsatz kommen. Das Duo verletzte sich am Mittwoch im Match bei Red Bull Salzburg – ebenso wie Christopher Dibon, der wegen eines Kreuzbandrisses am Sonntag operiert wurde und monatelang ausfällt. Zudem musste gegen Sturm Graz Goalie Richard Strebinger wegen Rückenproblemen passen.