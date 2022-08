Kühbauers LASK fügt Rapid erste Liganiederlage zu

via

via Sky Sport Austria

Der LASK hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga mit einem verdienten 2:1-Heimsieg im Schlagerspiel gegen Rapid behauptet. Die Linzer liegen damit nach der vierten Runde mit einem Punkt Vorsprung auf Salzburg voran. Der Serienmeister gewann gegen den WAC ebenfalls mit 2:1. Dritter ist einen weiteren Punkt dahinter Sturm Graz nach einem bereits am Samstag eingefahrenen 4:0-Erfolg gegen Altach.

Aufsteiger Austria Lustenau fuhr beim 4:1 gegen Hartberg den zweiten Sieg ein und liegt punktegleich mit Rapid auf Platz vier. Damit gab es am vierten Spieltag ausschließlich Heimsiege. Am Samstag hatten die Wiener Austria (2:1 gegen WSG Tirol) und Austria Klagenfurt (1:0 gegen Ried) jeweils ihren ersten Saisonsieg geholt. Die Wiener Austria liegt nach dem Lizenz-bedingten Punkteabzug mit nun einem Punkt aber weiter am Tabellenende unmittelbar hinter dem WAC (2).

Die Tore im Überblick:

1:0 – Goiginger bringt den LASK früh voran

2:0: Nakamura erhöht für den LASK

Marco Grüll verkürzt auf 2:1

(APA) / Bild: GEPA