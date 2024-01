Kühn fehlt bei Rapid-Testspiel – Wechsel bald fix?

Nicolas Kühn vom SK Rapid steht beim Testspiel gegen den Wiener Sport-Club am heutigen Samstag nicht im Kader – die Zeichen auf einen Abschied aus Hütteldorf verdichten sich.

Wie der „Kurier“ berichtet, könnte der Deutsche den SK Rapid bereits am Montag verlassen. Die Sky-Informationen decken sich mit dem Bericht. Rapid verlangt etwa 3,5 Millionen Euro für den Deutschen, der vor einem Wechsel zum schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow steht. Laut aktuellem Stand fehlen noch letzte Details für einen erfolgreichen Transfer.

Die Grün-Weißen reisen am Montag ins Trainingslager nach Belek. Dass der 24-jährige Kühn mit in die Türkei reist, darf bezweifelt werden.

❗️Nicolas #Kühn, waiting for the 🟢 light to travel to Glasgow! Celtic and Rapid are close to find an agreement. Brendan Rodgers wants him 🛩️

➡️ Verbal agreement is done as the 24 y/o winger wants to join @CelticFC with immediate effect

➡️ Transfer fee: Around €3.5m + add-ons… pic.twitter.com/EnnsLNlqSt

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2024