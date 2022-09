Künftiger ÖFB-Rekordspieler Arnautovic: „Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus“

via

Rekordprofi in spe: Marko Arnautovic löst voraussichtlich beim Nations-League-Doppel gegen Frankreich und Kroatien Andreas Herzog als ÖFB-Rekordteamspieler ab. Für den Bologna-Legionär ist die Bestmarke allerdings nicht von größter Bedeutung – viel mehr macht den Offensivspieler sein Beitrag für das Nationalteam stolz.

„Am Anfang gehst du gar nicht mit dem Kopf hinein; du wirst Rekordspieler. Du bist nervös, das erste Mal dabei und willst allen zeigen, dass du was drauf hast“, denkt Arnautovic an seine Anfänge im ÖFB-Team sowie sein Debüt im Oktober 2008 zurück: „Mein Ziel war es natürlich dann mal, dass ich zum Hunderter kommen wollte. Alles, was jetzt dazu kommt, ist ein Bonus.“

Dass der Routinier seinem einstigen U21-Coach Andreas Herzog den Rekord abnehmen wird, ist für Arnautovic keine besondere Genugtuung: „Es bedeutet mir natürlich viel, aber nicht so viel, dass ich Andreas Herzog überhole. Ich seh’s nicht so, dass ich jetzt zu den Medien gehe und sage; endlich habe ich ihn eingeholt. Jeder weiß, was ich für ein Verhältnis zu ihm habe.“

