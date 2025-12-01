Kulos „coole Woche“ – Rapid-Interimstrainer erklärt Aussage

Seine interimistische Rückkehr auf den Rapid-Cheftrainerposten hat sich Stefan Kulovits mit Sicherheit anders vorgestellt. Bereits vor der deutlichen 0:3-Niederlage beim LASK rutschte dem 42-Jährigen im Sky-Interview eine unglückliche Aussage raus, die für Verwunderung sorgte. Kulovits sprach nur zwei Tage nach der Trennung von Peter Stöger von einer „unglaublich coolen Woche“. Nach dem Spiel erklärte er seine Aussage.

„Es war eine persönliche Geschichte von mir. Mit der Pro-Lizenz (Anmerkung: höchste UEFA-Trainerlizenz) ist ein Lebensabschnitt von mir passiert, der die letzten zwei Jahre sehr zu meiner Entwicklung beigetragen hat, der aber auch viel Kraft gekostet hat. Deswegen habe ich von einer guten Woche gesprochen“, stellte der Interimstrainer auf eigenen Wunsch im Sky-Interview klar.

Kulovits freut sich über Pro-Lizenz: „Viel Kraft gekostet“

Sky-Experte Andreas Herzog kann sich vorstellen, dass der „coole Woche“-Sager bei Peter Stöger alles andere als gut angekommen ist. „Wenn ich jetzt Cheftrainer gewesen wäre und entlassen worden wäre und mein Assistenztrainer dann sagt, dass er eine coole Woche gehabt hat, dann hätte ich wahrscheinlich einen dreifachen Salto vom Sofa runtergemacht und mir gedacht: ‚Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein!'“, sagt Herzog und fügt an: „Man muss extrem aufpassen, was man bei den Interviews sagt.“

Herzog über Kulovits-Aussage: „Man muss extrem aufpassen“