via Sky Sport Austria

Steffen Baumgart wird seinen Vertrag als Chef-Trainer des SC Paderborn nach vier erfolgreichen Jahren im Sommer 2021 nicht verlängern. Diese Position teilte der Coach dem Verein nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen mit.

Das hat der Klub am Donnerstagvormittag bekannt gegeben. Der 49-Jährige trainiert die Ostwestfalen seit 2017, in der Saison 2018/19 gelang der Aufstieg in die Bundesliga.

