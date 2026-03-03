Kurios! Meistertrainer nach 8:0-Sieg entlassen

Überraschung in Brasilien! Meister Flamengo trennt sich von Trainer Filipe Luis – und das trotz eines 8:0-Kantersiegs.

Der Traditionsklub bestätigte die Trennung offiziell. Mit dem ehemaligen Verteidiger von Atletico hatte Flamengo auch das südamerikanische Pendant zur Champions League gewonnen.

Ende Dezember des vergangenen Jahres verlängerte Erfolgstrainer Filipe Luis noch seinen Vertrag bei Flamengo bis 2027, gut zwei Monate später muss er sich einen Job suchen. Der brasilianische Meister verkündete die Trennung vom 40-Jährigen unmittelbar nach dem 8:0-Kantersieg im Halbfinale der Staatsmeisterschaft von Rio gegen Maduieira. Auch Co-Trainer Ivan Polanco und Fitnesstrainer Diogo Linhares wurden entlassen.

Sieben Titel in 99 Spielen

Luis übernahm den Traditionsklub im November 2024 und gewann in 99 Spielen als Cheftrainer beeindruckende sieben (!) Titel. Darunter die brasilianische Meisterschaft, den brasilianischen Pokal und die Copa Libertadores, das südamerikanische Gegenstück zur UEFA Champions League. 2025 wurde er zum Trainer des Jahres in Südamerika gekürt.

Allerdings gab es zuletzt auch immer wieder Misstöne. Seine Vertragsverlängerung zog sich über Monate und immer wieder wurden Gerüchte laut, dass es Luis nach Europa ziehen würde, ehe er sein Arbeitspapier doch ausdehnte. Zudem verlor er die Endspiele um den brasilianischen Supercup, die Recopa Sudamericana – das Pendant zum UEFA Supercup und auch den Interkontinental-Cup gegen CL-Sieger Paris St. Germain. Und in der Liga legte Flamengo den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren hin.

Jardim als Nachfolger?

Dennoch überraschte die Entlassung des Titelsammlers. Zuletzt sorgte Flamengo für Aufsehen, als man Lucas Paqueta für 42 Millionen Euro von West Ham United zurück nach Brasilien holte. Als Nachfolger wird der ehemalige Monaco-Coach Leonardo Jardim, der zuletzt Cruzeiro betreute, gehandelt.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago