Kurios: Premier-League-Spieler trifft im FA Cup auf seinen Sohn

Im FA Cup bahnt sich ein Vater-Sohn-Duell an: Premier-League-Routinier Ashley Young trifft mit dem FC Everton auf Peterborough United – dem Verein von Youngs Sohn.

Es könnte ein „Gänsehaut-Moment“ werden, wie Ashley Young (39) auf X schreibt. Die Freude über die Auslosung der dritten Runde des FA Cups ist riesig beim Defensiv-Routinier. FC Everton gegen Peterborough United: Erstligist gegen Drittligist. Oder anders gesagt: Vater gegen Sohn. Denn Youngs Sohn Tyler (18) spielt seit diesem Sommer für Peterborough.

„Träume könnten wahr werden“, so Young auf X. Betonung auf „könnte“, denn Young-Junior hat bislang lediglich ein Spiel für Peterborough absolviert. Sein Vater hingegen zählt zu den Stammspielern bei Premier-League-Klub Everton. Der 39-Jährige kann auf insgesamt über 700 Pflichtspiele zurückblicken. Das Vater-Sohn-Duell wäre dabei mit Sicherheit ein ganz besonderes. Mitte Januar reist Peterborough für das FA-Cup-Spiel in den Goodison-Park, wo es dann zum heiß ersehnten Duell „Young vs. Young“ kommen könnte.

(sky.de) Foto: Imago