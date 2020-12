Kurios: Rangers-Verteidiger ist Topscorer in Schottland

via

James Tavernier ist mit zehn Toren und sieben Assists der beste Torschütze sowie Scorer der Scottisch Premiership. Keine schlechte Leistung, wenn man bedenkt, dass der 29-Jährige als Außenverteidiger agiert.

Die Glasgow Rangers liegen in Schottland derzeit 14 Punkte vor Rivale Celtic Glasgow auf Platz eins. Für das Team von Trainer Steven Gerrard wäre es die erste Meisterschaft seit 2011. Aufgrund einer Insolvenz musste das Team in der Saison 2012/13 in der vierten schottischen Liga neu beginnen.

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Titel ist Kapitän James Tavernier. Der Engländer spielt seit 2015 beim Traditionsklub und steht noch bis 2022 bei den Rangers unter Vertrag.

