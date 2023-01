Kurios: Schiedsrichter zeigt runde Rote Karte

Im FA-Cup-Spiel zwischen Sheffield United und Fünftligist AFC Wrexham sorgte eine Aktion des Schiedsrichters für Verwirrung. Referee Dean Whitestone zeigte beim emotionalen 3:3 eine rund Rote Karte.

In der 71. Minute kam es zu dieser kuriosen Szene: Sheffields Daniel Jebbison sah die Rote Karte. Die Ampelkarte war allerdings rund und nicht rechteckig, was bei den Zuschauern für Rätselraten sorgte.

Wie ein Schiedsrichter-Chatforum erklärte, seien die runden und ovalen Karten ursprünglich eingeführt worden, um Spielern zu helfen, die die Farben nicht unterscheiden konnten: „Die runden und ovalen Karten wurden ursprünglich eingeführt, um Spielern zu helfen, die die Farben nicht unterscheiden konnten. Sie sollten auch dem Schiedsrichter helfen, wenn er schnell eine Karte zeigen will, da die Form ihm verrät, welche Karte er aus seiner Tasche zieht.“

A football first – Daniel Jebbison gets given the red circle.#WRESHU pic.twitter.com/IqAtWUqqe0

— Oliver OJ Jones (@Oliver_OJ_Jones) January 29, 2023