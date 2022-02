Kurios: Tahiti-Klub „mischt“ Klub-WM auf

via

Nach der Absage des Auckland City FC wird Ozeanien bei der Club-WM durch AS Pirae aus Tahiti vertreten.

Der neunfache Champions-League-Sieger Ozeaniens aus Auckland kann an dem Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten vom 3. bis 12. Februar wegen der Corona-Quarantäne-Bestimmungen in Neuseeland nicht teilnehmen.

Pirae trifft als Vertreter im Qualifikationsspiel am 3. Februar auf Gastgeber Al Jazira Club aus Abu Dhabi. Ein Aufeinandertreffen mit dem europäischen Champions-League-Sieger Chelsea FC wäre frühestens im Halbfinale möglich.

Allerdings geht der Underdog arg gebeutelt ins Turnier. Sieben Spieler der Amateure aus Tahiti wurden positiv auf das Corona-Virus getestet und konnten die Reise zum größten Abenteuer der Vereinsgeschichte nicht antreten.

Tahitis größter Auftritt auf der Fußball-Bühne war die Teilnahme der Nationalmannschaft am Confederations Cup 2013 als Vertreter Ozeaniens. In Brasilien gab es drei klare Niederlagen, darunter das 0:10 gegen den damals amtierenden Welt- und Europameister Spanien im Maracana von Rio de Janeiro.

