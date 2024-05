Kuriose Aktion: Bayer bietet Fans kostenlose Tattoos

Vereinsliebe geht unter die Haut – zumindest bei Bayer Leverkusen: Fans des deutschen Meisters können sich bis zum Saisonende kostenlos ausgewählte Motive als Tattoo stechen lassen.

Die kuriose Aktion startete der Werksklub am Tag nach dem Finaleinzug in der Europa League. Zu den Motiven gehören etwa das Logo des Vereins, ein Kreuz mit dem Gründungsjahr 1904 oder die Aufschrift „14.04.2024“, der Tag, an dem Leverkusen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt gemacht hat.

„Sichere Dir jetzt Deinen Termin und verewige die einzigartige Saison der Werkself auf Deiner Haut“, schrieb der Klub. Die Zahl der Termine ist jedoch begrenzt. Allen, die bei der Aktion leer ausgehen, verspricht Bayer bis zum 13. Juni 19,04 Prozent Rabatt auf ein Tattoo mit Werkself-Motiv in einem Studio in Kerpen.

Das Team von Trainer Xabi Alonso besitzt in dieser Saison die Chance auf das Triple. Im Europa-League-Finale trifft Leverkusen am 22. Mai in Dublin auf Atalanta Bergamo, im Endspiel des DFB-Pokals geht es drei Tage später in Berlin gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.