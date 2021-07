Kuriose Panne um Sergio Ramos: PSG verkündet Deal ungewollt

Kuriose Panne um Sergio Ramos: Der Wechsel des Abwehrstars zu Paris St. Germain ist perfekt. Das gaben die Franzosen am Mittwochabend bekannt – allerdings ungewollt.

Auf der Homepage war kurzzeitig ein Artikel erschienen, in dem sich Sergio Ramos darüber freut, dass er bei den Parisern die Nummer vier erhalten wird. Diese hatte zuvor der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer getragen. Wenig später verschwand der Artikel wieder und bis jetzt gab es auch noch keine offizielle Verlautbarung des Scheich-Klubs.

Ramos: “Etwas ganz Besonderes”

Eine kuriose Panne, doch das offene Geheimnis um die Zukunft des 35-Jährigen ist damit bereits gelüftet. Die Freude über die Nummer vier ist bei dem Routinier jedenfalls riesig.

“Ich schätze sie aus Aberglaube sehr, denn ich hatte sie von Beginn meiner Karriere an, und dann hat sie mich mein ganzes Leben lang begleitet, weitergeführt, viel Glück und viele Siege gebracht”, wird Ramos bei PSG TV zitiert und weiter: “Jetzt ist die 4 ein Teil von mir als Person und als Profi. Für mich ist es ein Privileg, diese Nummer bei einem so tollen Klub wie Paris Saint-Germain tragen zu dürfen. Es wird also etwas ganz Besonderes sein, meine Nummer hier in Paris tragen zu können.”

(skysport.de) / Bild: Imago