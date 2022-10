Kuriose Suspendierung: Ex-Belgien-Star raucht auf der Bank

via

Der belgische Erstligist Royal Antwerpen hat den ehemaligen Belgien-Star Radja Nainggolan auf unbestimmte Zeit suspendiert.

Es sind Szenen wie in der Kreisliga: Kurz vor der 0:3-Niederlage gegen Standard Lüttich wurde Antwerpen-Abräumer Nainggolan beim Rauchen auf der Ersatzbank erwischt. Das Fernsehen fing Bilder ein, auf denen der 34-Jährige eindeutig beim Ziehen an einer E-Zigarette zu sehen ist. Daraufhin hat der Verein reagiert.

Antwerpen veröffentlicht Statement zu Nainggolan

„Der RAFC führte heute ein Gespräch mit Radja Nainggolan über seine allgemeine Leistung und darüber, wie bestimmte Verhaltensweisen auf den Verein und die Spielergruppe zurückfallen. Der Verein hat beschlossen, Radja auf unbestimmte Zeit aus dem A-Kader auszuschließen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Für eine mögliche Rückkehr ins Team seien klare Vereinbarungen getroffen worden.

Trainer Mark van Bommel, der die Szene selbst nicht mitbekommen habe, deutete bereits nach der Partie mögliche Konsequenzen an. „Ich muss es erst selbst sehen, bevor ich es beurteilen kann“, fasste sich der ehemalige Wolfsburg-Coach kurz.

Nainggolan wohl ohne Führerschein erwischt

Es ist nicht die erste Verfehlung des 30-fachen belgischen Nationalspielers in der jüngsten Vergangenheit. In der zurückliegenden Woche soll Nainggolan übereinstimmenden Medienberichten zufolge von der Polizei in Gewahrsam genommen worden sein. Der Grund: Der 34-Jährige soll ohne Führerschein Auto gefahren sein.

