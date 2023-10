Kuriose Vertragsdauer: Luton Town holt Ex-Nationalspieler

Luton Town hat in der Ligapause auf dem Transfermarkt zugeschlagen! Der Premier-League-Aufsteiger sichert sich die Dienste von Ex-Nationalspieler Andros Townsend.

Der 32-Jährige erhält einen Vertrag für zweieinhalb Monate. Das gab Luton am Mittwoch offiziell bekannt. Ob die Vereinbarung eine Option auf eine Verlängerung enthält, ließ der Klub offen.

Townsend hielt sich zuletzt bei Luton Town fit und bringt für die Mission Klassenerhalt jede Menge Erfahrung mit: 264 Premier-League-Einsätze stehen in seiner Vita. Dabei gelangen dem Flügelspieler 25 Tore und 28 Assists. In der Premier League spielte Townsend Tottenham Hotspur, die Queens Park Rangers, Newcastle United, Crystal Palace und Everton (bis Sommer 2023). Zuletzt war Townsend vereinslos. In 13 A-Länderspielen für sein Heimatland England erzielte er drei Tore.

„Ich habe gesehen, wo ich dieser Mannschaft helfen kann“

Townsend wird mit der Rückennummer 30 auflaufen und ist jedenfalls heiß auf sein Comeback: „Ich habe das Gefühl, dass es gut passt und die letzten zwei Wochen für beide Seiten gut waren. Ich habe gesehen, wo ich dieser Mannschaft helfen kann, und auf der anderen Seite hat der Manager gesehen, wo ich mit meiner Begeisterung und Erfahrung helfen kann – sei es auf dem Spielfeld, in der Umkleidekabine oder auf dem Trainingsplatz.“

Sein Debüt könnte der 32-Jährige am 21. Oktober (16 Uhr/live bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) feiern, wenn Luton bei Nottingham Forest gastiert.

Bild: Imago