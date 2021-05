Kurioser 7-Tage-Wechsel in Schottland

Zdenek Zlamal hütet das Tor von Zweitligist Heart of Midlothian – eigentlich.

Der 35-jährige Schlussmann wird jedoch für sieben Tage an St. Jonstone ausgeliehen. Der Grund: Der Erstligist hat aktuell zu viele Coronafälle. Die sogenannte “Not-Leihe” ist in Schottland möglich. Zamal war bereits im September zu St. Mirren für acht Tage ausgeliehen.

The Club have today completed the emergency 7-day loan signing of @JamTarts goalkeeper, Zdeněk Zlámal.

We are extremely grateful to @JamTarts for turning this around on such short notice.

#SJFC pic.twitter.com/lCiZ9Bvo9I

— St. Johnstone FC (@StJohnstone) May 7, 2021